Работников всех бюджетных сфер хотят вакцинировать от гриппа в эпидсезоне 20/21

Министерство здравоохранения заявляет, что правительство рассматривает вопрос вакцинирования работников всех бюджетных сфер от гриппа, от которого умер 71 человек с октября 2019, в эпидемическом сезоне 20/21 годов.

Об этом в ходе политического ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы в правительстве рассматриваем вопрос вакцинирования всех бюджетных сфер от гриппа в следующий период. Мы должны предотвратить накладки двух волн: гриппа и коронавируса", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения прогнозирует снятие ограничений, ранее введенных из-за карантинных мер, с оптовой и розничной торговли с 11 мая.

Также поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом.

Ранее несмотря на карантин, Минздрав распорядился сделать украинцам плановые прививки.

Также с 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было. 71 человек умер с октября 2019 года.