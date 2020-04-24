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24 апреля 2020, пятница, 11:01 1031
Кабмин 2020-04-24T11:08:58+03:00
Українські Новини
Продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут

Продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Продление карантина, который продлили до 11 мая, не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №291 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

Так, постановлением не предусмотрено послабление каких-либо ограничительных мер в связи с распространением коронавируса на территории Украины.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что при прохождении пика заболеваемости до 11 мая, ожидается постепенное смягчение мер после окончания карантина.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер.

В частности, Министерство здравоохранение предложило разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты, а также открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры.

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