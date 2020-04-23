Массовое заражение COVID-19 в общежитии в Вишневом: инфицированы уже почти 80 человек

Количество заболевших коронавирусом в частном общежитии в Вишневом (Киево-Святошинский район) Киевской области по состоянию на утро четверга, 23 апреля, увеличилось на 29 человек до 78, среди заболевших 16 детей возрастом до 17 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Подтверждены случаи коронавирусной болезни (COVID-19) - 78. Из них дети до 17 лет - 16", - говориться в нем.

Среди заболевших 2 работников общежития.

Отмечается, государственным учреждением "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения проверено 224 образцов биологического материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В медицинские учреждения госпитализированы 3 человек, остальные находятся дома в режиме самоизоляции.

Сообщается, что также было протестировано 4 полицейских и 1 медсестру, результаты - негативные.

Как сообщали Українські Новини, в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.

Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.