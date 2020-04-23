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23 апреля 2020, четверг, 11:20 25
Общество 2020-04-23T11:20:24+03:00
Українські Новини
Массовое заражение COVID-19 в общежитии в Вишневом: инфицированы уже почти 80 человек

Массовое заражение COVID-19 в общежитии в Вишневом: инфицированы уже почти 80 человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в частном общежитии в Вишневом (Киево-Святошинский район) Киевской области по состоянию на утро четверга, 23 апреля, увеличилось на 29 человек до 78, среди заболевших 16 детей возрастом до 17 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Подтверждены случаи коронавирусной болезни (COVID-19) - 78. Из них дети до 17 лет - 16", - говориться в нем.

Среди заболевших 2 работников общежития.

Отмечается, государственным учреждением "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения проверено 224 образцов биологического материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В медицинские учреждения госпитализированы 3 человек, остальные находятся дома в режиме самоизоляции.

Сообщается, что также было протестировано 4 полицейских и 1 медсестру, результаты - негативные.

Как сообщали Українські Новини, в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.

Тем временем, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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