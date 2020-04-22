Суд виправдав туристів, які втекли з обсервації в готелі "Козацький"

Оболонський райсуд Києва визнав невинними чотирьох українців, які в порушення карантину залишили готель Козацький, куди їх помістили на обсервацію після повернення з Балі.

Про це Facebook повідомила юридична компанія, яка захищала їх у суді.

"Суд закрив адміністративні провадження щодо туристів у зв'язку з тим, що в їх діях відсутні подія та склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 (порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні порушення", – йдеться в повідомленні.

Адвокати наголосили, що туристи все ж самоізолювались на два тижні, але у себе вдома.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня два рейси з Дохи (Катар) повернули українців, які були на Балі. Обидва рейси виконала авіакомпанія SkyUp.

По прильоту виявилося, що люди повинні пройти обов'язкову обсервацію або в готелі "Козацький" (безкоштовно), або "Пуща Конгрес Готелі" (платно).

Після цього кілька людей просто пішли з готелю "Козацький". Місце обсервації в готелі "Пуща" також залишили раніше евакуйовані з Катару.

В результаті поліція склала більше 60 адміністративних протоколів стосовно громадян, які самовільно залишили місце обсервації.

Але пізніше виявилося, що поліція не відкривала кримінальних проваджень за фактом втечі громадян з-під обсервації в готелі "Козацький" у Києві, незважаючи на те, що швидка забрала з готелю пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою.

Пізніше з'ясувалося, що у цього туриста коронавірусу немає.