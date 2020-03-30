подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 марта 2020, понедельник, 23:31 577
Общество 2020-03-30T23:31:19+03:00
Українські Новини
Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой

Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой

Ольга Фандорина
Скорая помощь, коронавирус в Украине, обсервация, Подозрение на коронавирус
Скорая. Скриншот TVA
Скорая. Скриншот TVA

Медики госпитализировали пребывавшего на обсервации в отеле "Казацкий" пассажира авиарейса "Доха - Киев", пассажирам которого запретили общаться с прессой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Казацкий", госпитализировали с повышенной температурой", - сказано в нем.

На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами, прибывшими авиарейсом из Дохи, мужчину поместили в понедельник.

Вскоре он почувствовал себя плохо и у него поднялась температура тела.

К нему вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации мужчины.

Полиция сопроводила их в больницу.

В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице.

Ему сделали тест для диагностики коронавируса.

В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех контактировавших с ним лиц. Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 

Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.

Тем временем, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

Больше новостей о: Скорая помощь коронавирус в Украине обсервация Подозрение на коронавирус

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина
Рада назначила Марченко новым главой Минфина
Новости
Кабмин выбирает сценарий противодействия коронавирусу: кратковременные и жесткие ограничения или мягкие соблюдения норм 23:59
Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой 23:31
Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020, - Шмыгаль 23:02
В Украине подтвердили 548 заболевших коронавирусом, количество погибших увеличилось на 2, - МОЗ 22:29
Украина получит поддержку Канады в МВФ 21:58
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
больше новостей
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина 14:59
больше новостей
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok