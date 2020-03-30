Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой

Медики госпитализировали пребывавшего на обсервации в отеле "Казацкий" пассажира авиарейса "Доха - Киев", пассажирам которого запретили общаться с прессой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Казацкий", госпитализировали с повышенной температурой", - сказано в нем.

На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами, прибывшими авиарейсом из Дохи, мужчину поместили в понедельник.

Вскоре он почувствовал себя плохо и у него поднялась температура тела.

К нему вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации мужчины.

Полиция сопроводила их в больницу.

В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице.

Ему сделали тест для диагностики коронавируса.

В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех контактировавших с ним лиц. Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.

Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.

Тем временем, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.