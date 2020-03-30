Скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой

Медики госпитализировали пребывавшего на обсервации в отеле "Казацкий" пассажира авиарейса "Доха - Киев", пассажирам которого запретили общаться с прессой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини. "Пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Казацкий", госпитализировали с повышенной температурой", - сказано в нем. На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами, прибывшими авиарейсом из Дохи, мужчину поместили в понедельник. Вскоре он почувствовал себя плохо и у него поднялась температура тела. К нему вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации мужчины. Полиция сопроводила их в больницу. В настоящее время мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для диагностики коронавируса. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех контактировавших с ним лиц. Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации. Тем временем, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.