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31 марта 2020, вторник, 11:50 293
Медицина 2020-03-31T11:51:16+03:00
Українські Новини
У госпитализированного туриста с отеля "Казацкий" предварительно нет коронавируса, - Ляшко

У госпитализированного туриста с отеля "Казацкий" предварительно нет коронавируса, - Ляшко

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Виктор Ляшко, Тест на коронавирус, Отель Казацкий
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По предварительным данным, у проходившего обсервацию в киевском отеле "Казацкий" туриста коронавирусная инфекция не обнаружена.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Вчера провели обследование туриста с отеля "Казацкий"... Экспресс-тест на коронавирусную болезнь был отрицательный. Но его госпитализировали", - сказал он.

Ляшко отметил, что окончательные результаты исследований будут известны позже.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта медики госпитализировали пребывавшего на обсервации в отеле "Казацкий" пассажира авиарейса "Доха - Киев".

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

Ранее прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 

Тем временем полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

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