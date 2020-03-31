У госпитализированного туриста с отеля "Казацкий" предварительно нет коронавируса, - Ляшко

По предварительным данным, у проходившего обсервацию в киевском отеле "Казацкий" туриста коронавирусная инфекция не обнаружена.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.



"Вчера провели обследование туриста с отеля "Казацкий"... Экспресс-тест на коронавирусную болезнь был отрицательный. Но его госпитализировали", - сказал он.



Ляшко отметил, что окончательные результаты исследований будут известны позже.



Как сообщали Українськi Новини, 30 марта медики госпитализировали пребывавшего на обсервации в отеле "Казацкий" пассажира авиарейса "Доха - Киев".



Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали. Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.



Ранее прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.



Тем временем полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.