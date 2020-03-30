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30 марта 2020, понедельник, 12:06 483
Общество 2020-03-30T12:06:24+03:00
Українські Новини
Отель в центре Киева принял на обсервацию украинцев из-за границы. Здание охраняет полиция

Отель в центре Киева принял на обсервацию украинцев из-за границы. Здание охраняет полиция

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, обсервация, Эвакуированные украинцы, Отель Казацкий
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

Полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель киевской полиции.

"Отель под охраной, чтобы никто не сбежал", - сказал он.

По его словам, в отеле на обсервации находятся украинцы, которых эвакуировали из-за границы, в частности из Катара.

Обсервация в "Казацком" бесплатная. На данный момент случаев побега в "Казацком" нет.

Как сообщали Українськi Новини, эвакуированные с Бали украинцы отказываются покидать самолет в аэропорту "Борисполь".

Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане). Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолете. 

Ранее прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 

Кроме того, экс-руководство отеля "Казацкий" подозревают в отмывании 12 млн гривен. Дело было открыто 11 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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