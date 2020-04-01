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01 апреля 2020, среда, 10:52 4992 Исправлено
Силовые структуры 2020-04-01T12:14:32+03:00
Українські Новини
Полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве

Полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве

Надежда Комендантова
МВД, Артем Шевченко, Административный протокол, коронавирус в Украине, обсервация
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

В то время, как Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы, полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, самовольно покинувших место обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

(Новость исправлена в части указания количества протоколов, а не сбежавших лиц)

"Более 60 протоколов", - ответил он на соответствующий вопрос.

Источник не уточнил, удалось ли вернуть самовольно покинувших место обсервации граждан.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, несколько помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.

Тем временем, 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

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