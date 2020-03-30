Закрытым в киевском отеле на обсервации запретили контактировать со СМИ

Украинцам запретили покидаить страну до окончания карантина, а туристы, которые вернулись с Бали заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты со СМИ.

Заявление одного из пассажиров на видео опубликовал адвокат Маси Найем.

Пассажир Тарас Гончаренко заявил, что чартер они оплатили самостоятельно – и при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации, а теперь им рекомендуют обсервацию в двух отелях "за 380 евро" и в одном отеле бесплатно.

По словам мужчины, в самолете осталось 130 человек из 180-ти, есть дети и пожилые люди. Воды и еды нет, воздуха "совсем немного", одежда и багаж – на взлетной полосе.

Пассажиры заявили, что они готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.

Людей не выпускают, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

"Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т. д.

Но... Никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Запретили снимать любые видео из самолета. Адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?). Туалеты перестали работать, их закрыли. Воды нет - закончилась.

Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника", - пишет Найем.

Документ про обсервацию. Фото: Найем

Пассажиров после прилета повезли в отель на принудительную обсервацию.

Пост Тараса Гончаренко

Как сообщали Українські Новини, 29 марта украинцы, вернувшиеся из Вьетнама, силой вырвались из аэропорта "Борисполь", отказавшись от обсервации.