Карантин продовжили до 11 травня

Через поширення коронавірусу в Україні Кабінет Міністрів продовжив карантин, з якого Україна буде виходити в 5 етапів, до 11 травня

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 22 квітня.

"Передбачається продовження терміну карантину до 11 травня", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Разом з тим передбачено, що особи, які бажають стати донорами крові, зможуть користуватися громадським транспортом.

За словами Степанова, передбачена можливість залучати до виконання робіт деякі категорії працівників без проходження обов'язкового планового медичного огляду.

Як повідомляли Українські Новини, обмежувальні заходи були введені з 12 березня, а раніше карантин в Україні був введений до 24 травня.

Також продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Крім того, в середу, 22 квітня, на засіданні уряду було прийнято рішення не враховувати 1 тисячу гривень допомоги при розрахунку субсидій.

Раніше повідомлялося про те, що в період карантину в Україні утворився дефіцит донорської крові.