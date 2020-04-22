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22 апреля 2020, среда, 09:31 121 Инфографика
Общество 2020-04-22T09:36:43+03:00
Українські Новини
В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных

В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине в 41-й день карантина количество зараженных коронавирусом увеличилось до 6 592 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 349 случаев;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 150 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 287 случаев;
  • Закарпатская область - 218 случаев;
  • Запорожская область - 141 случай;
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев;
  • Кировоградская область - 251 случай;
  • м. Киев - 989 случаев;
  • Киевская область - 390 случаев;
  • Львовская область - 274 случая;
  • Луганская область - 26 случаев;
  • Николаевская область - 82 случая;
  • Одесская область - 148 случаев;
  • Полтавская область - 116 случаев;
  • Ровенская область - 353 случая;
  • Сумская область - 86 случаев;
  • Тернопольская область - 471 случай;
  • Харьковская область - 82 случая;
  • Херсонская область - 72 случая;
  • Хмельницкая область - 54 случая;
  • Черновицкая область - 1053 случая;
  • Черкасская область - 206 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заболеть коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

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