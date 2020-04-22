В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных

В Украине в 41-й день карантина количество зараженных коронавирусом увеличилось до 6 592 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 349 случаев; Волынская область - 176 случаев; Днепропетровская область - 150 случаев; Донецкая область - 16 случаев; Житомирская область - 287 случаев; Закарпатская область - 218 случаев; Запорожская область - 141 случай; Ивано-Франковская область - 589 случаев; Кировоградская область - 251 случай; м. Киев - 989 случаев; Киевская область - 390 случаев; Львовская область - 274 случая; Луганская область - 26 случаев; Николаевская область - 82 случая; Одесская область - 148 случаев; Полтавская область - 116 случаев; Ровенская область - 353 случая; Сумская область - 86 случаев; Тернопольская область - 471 случай; Харьковская область - 82 случая; Херсонская область - 72 случая; Хмельницкая область - 54 случая; Черновицкая область - 1053 случая; Черкасская область - 206 случаев; Черниговская область - 13 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая. Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.