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22 апреля 2020, среда, 13:45 347
Общество 2020-04-22T13:45:23+03:00
Українські Новини
Кабмин решил не учитывать "коронавирусную" тысячу при расчете субсидий

Кабмин решил не учитывать "коронавирусную" тысячу при расчете субсидий

Анна Рудык
Кабмин, Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Субсидии, Назначение субсидий
Субсидии
Субсидии

Кабинет Министров решил не учитывать 1 тыс. гривен помощи при расчете субсидий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19... не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии", - говорится в постановлении.

Отмечается также, что данная выплата будет осуществлена в апреле 2020 года.

Выплата в размере 1 тыс. гривен полагается лицам с инвалидностью, лицам, которые не имеют права на пенсию. 

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 1,9 млрд гривен.

Также на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. 

Ранее Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

А министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

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