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17 апреля 2020, пятница, 14:38 9
Медицина 2020-04-17T14:42:47+03:00
Українські Новини
В период карантина в Украине образовался дефицит донорской крови, - Минздрав

В период карантина в Украине образовался дефицит донорской крови, - Минздрав

Елена Новикова
Донор, Минздрав, Максим Степанов, Донорство крови, Дефицит донорской крови
Кровь. Фото: pixabay
Кровь. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения констатирует дефицит запасов донорской крови, в время, как в Украине планируют чаще тестировать медиков на коронавирус. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас в Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве. Сейчас запасы снизились в 2-4 раза, если смотреть в целом по Украине", - сказал он.

Министр попросил председателей местных администраций обеспечить прием специализированными учреждениями переливания крови лиц, которые проявили желание стать донорами.

При этом должен быть обеспечен минимальный контакт таких лиц между собой.

Также должно быть организовано транспортирование доноров в центры переливания крови.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав развенчал популярный миф о коронавирусе.

Также за сутки с коронавирусом госпитализировали 12 медиков и 11 детей.

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