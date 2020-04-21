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21 апреля 2020, вторник, 10:05 831
Политика 2020-04-21T10:20:19+03:00
Українські Новини
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер

Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине

Министерство здравоохранения инициирует продление карантина, который должен закончиться 24 апреля, до 12 мая.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление относительно продления карантина. Продолжать собираемся до 12 мая", - сказал он.

При этом Степанов прогнозирует некоторое смягчение ограничительных мер.

В частности, министерство будет предлагать разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты.

Также Минздрав будет предлагать открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры.

Министр отметил, что продление карантина обусловлено нынешним уровнем заболеваемости.

Как сообщали Українськi Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Также Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Ранее Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

Тем временем в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

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