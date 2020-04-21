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21 квітня 2020, вівторок, 16:09 8
Суспільство 2020-04-21T16:30:02+03:00
Українські Новини
Від коронавірусу за кордоном сьомий громадянин України помер у Лондоні

Від коронавірусу за кордоном сьомий громадянин України помер у Лондоні

Виолетта Чайковская
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Лікарня. Коронавірус. Фото: Інформатор
Лікарня. Коронавірус. Фото: Інформатор

Сьомий українець, який помер за кордоном від коронавірусау, пішов з життя у лікарні у Великобританії.

Про це Українським Новинам повідомило Міністерство закордонних справ.

"17 квітня посольство України у Великобританії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19. Громадянин України помер 14 квітня у лікарні Лондона. Посольство України у Великобританії надає необхідне сприяння сім'ї щодо репатріації померлого в Україну. Висловлюємо рідним та близьким померлого щирі співчуття", - повідомила прес-служба.

У березні від коронавірусу померли чотири українки в Італії, а в квітні від недуги пішли з життя українці у Франції та США.

Від COVID-19 в Україні померла 161 людина.

Таким чином, всього в світі від коронавірусу загинуло 168 українців.

На даний момент за кордоном з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 152 українців: 121 в Італії, 6 у Чехії, 5 в Іспанії, 4 в Німеччині, 3 в Австрії, 2 в США, по 1 в Росії, Сербії, Швеції, Португалії,  Мальті, Нігерії, ОАЕ, Китаї, Таїланді, Сейшельських островах і Австралії.

При цьому 50 українців за кордоном одужали: 22 у Греції, 6 у Польщі, по 4 в Домінікані та Японії, по 2 в Італії та Нігерії, по 1 в Німеччині, Бельгії, Великобританії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, Єгипті, ОАЕ і Таїланді.

В Україні загальна кількість хворих становить 6 125 осіб.

367 з них уже одужали.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ запевняє, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижчий від середньосвітового.

Водночас Україна очікує пік захворюваності на коронавірус на початку травня. Через це карантин в Україні продовжать до 12 травня, але частково послаблять.

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