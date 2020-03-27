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27 березня 2020, пʼятниця, 14:18 16
Світ 2020-03-27T15:30:04+02:00
Українські Новини
Четверта смерть українки за кордоном сталась в Італії до підтвердження коронавірусу

Четверта смерть українки за кордоном сталась в Італії до підтвердження коронавірусу

Виолетта Чайковская
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, коронавірус в Італії, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

Четверта українка, яка померла за кордоном від коронавірусу, була госпіталізована в Італії, але померла до лабораторного підтвердження захворювання на Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Громадянка України, на жаль, 11 березня померла в лікарні міста Трієст (регіон Фріулі-Венеція-Джулія). Отримані 26 березня результати аналізів підтвердили факт смерті внаслідок захворювання COVID-19", - повідомило МЗС.

Вік жінки зовнішньополітичне відомство не уточнило.

Це вже четвертий офіційно підтверджений факт смерті громадян України за кордоном через коронавірус.

Всі четверо були жінками, які проживали в Італії: 13 березня в Італії від коронавірусу померла 65-річна українка, 19 березня в Італії померла 62-річна українка від Covid-19, а третій померлій було 60 років.

На даний момент за кордоном госпіталізовані через коронавірус 22 українця: 5 в Італії, по 4 – в Німеччині та Домінікані, по 2 – у Польщі та ОАЕ, по 1 – в Іспанії, Нідерландах, Нігерії, США та на Сейшельських островах.

На карантині перебувають 160 українців: 106 в Польщі, 16 – в Бразилії, 8 – у В'єтнамі та Нігерії, 7 – в Німеччині, 3 – в ОАЕ, 2 – в США, по 1 - у Росії, Молдові, Румунії, Чорногорії, Бельгії, Нідерландах, Азербайджані, Катарі, Китаї та Австралії.

Водночас вже 8 українців за кордоном вилікувалися: 4 в Японії, 2 – Італії, по 1 – в Польщі та Німеччині.

Як повідомляли Українські Новини, за кількістю хворих коронавірусом Італія третя у світі. При цьому смертність від Covid-19 в Італії найвища в світі, хоча в останні дні епідемія там вже пішла на спад.

Тільки офіційно в Італії понад 15 тис. українців.

В Україні від коронавірусу померло 5 осіб при лабораторно підтверджених понад 200 випадках захворювання. Таким чином, всього в світі від Covid-19 померло вже 9 українців.

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