В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб

У 41-й день карантину в Україні кількість випадків коронавірусу досягла 6 125. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 338 випадків; Волинська область - 174 випадки; Дніпропетровська область - 122 випадки; Донецька область - 16 випадків; Житомирська область - 270 випадків; Закарпатська область - 205 випадків; Запорізька область - 137 випадків; Івано-Франківська область - 556 випадків; Кіровоградська область - 247 випадків; м. Київ - 892 випадки; Київська область - 356 випадків; Львівська область - 256 випадків; Луганська область - 25 випадків; Миколаївська область - 41 випадок; Одеська область - 146 випадків; Полтавська область - 101 випадок; Рівненська область - 341 випадок; Сумська область - 84 випадки; Тернопільська область - 435 випадків; Харківська область - 77 випадків; Херсонська область - 70 випадків; Хмельницька область - 49 випадків; Чернівецька область - 988 випадків; Черкаська область - 186 випадків; Чернігівська область - 13 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 у Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи. А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.