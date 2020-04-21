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21 квітня 2020, вівторок, 09:31 42 Інфографіка
Політика 2020-04-21T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб

В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У 41-й день карантину в Україні кількість випадків коронавірусу досягла 6 125. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 338 випадків;
  • Волинська область - 174 випадки;
  • Дніпропетровська область - 122 випадки;
  • Донецька область - 16 випадків;
  • Житомирська область - 270 випадків;
  • Закарпатська область - 205 випадків;
  • Запорізька область - 137 випадків;
  • Івано-Франківська область - 556 випадків;
  • Кіровоградська область - 247 випадків;
  • м. Київ - 892 випадки;
  • Київська область - 356 випадків;
  • Львівська область - 256 випадків;
  • Луганська область - 25 випадків;
  • Миколаївська область - 41 випадок;
  • Одеська область - 146 випадків;
  • Полтавська область - 101 випадок;
  • Рівненська область - 341 випадок;
  • Сумська область - 84 випадки;
  • Тернопільська область - 435 випадків;
  • Харківська область - 77 випадків;
  • Херсонська область - 70 випадків;
  • Хмельницька область - 49 випадків;
  • Чернівецька область - 988 випадків;
  • Черкаська область - 186 випадків;
  • Чернігівська область - 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 у Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

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