підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Політика
  • Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль
20 квітня 2020, понеділок, 20:15 48
Політика 2020-04-20T20:27:16+03:00
Українські Новини
Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль

Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль

Ярина Вацяк
Карантин, Кабмін, Денис Шмигаль, Коронавірус, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні, скасування карантину, Послаблення карантину
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи в той час, як в Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю "РБК-Україна".

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з яким очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи в двох-трьох сферах вже на цьому тижні", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19

Крім того,у Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинного кризи.

Більше новин про: Карантин Кабмін Денис Шмигаль Коронавірус коронавірус в Україні Продовження карантину Карантин в Україні скасування карантину Послаблення карантину

У Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинної кризи
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента
Новини
Ціни на нафту в США пішла в мінус 21:55
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області 20:40
Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль 20:15
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента 19:54
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
На Великдень у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях була найдорожча електрика за весь квітень 15:11
більше новин
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok