Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль

Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи в той час, як в Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю "РБК-Україна".

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з яким очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи в двох-трьох сферах вже на цьому тижні", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19

Крім того,у Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинного кризи.