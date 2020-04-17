Рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового, - МОЗ

Рівень смертності від коронавірусу в Україні нижчий середньосвітового і становить 2,7% в той час, як в Україні зафіксовано 4 662 випадки коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це показник значно нижче, ніж середньосвітовий. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом", - сказано в ньому.

Водночас підкреслюється, що Україна ще не досягла піку захворюваності, необхідно бути обережними на Великодні та травневі свята.

"Так, всі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційні шашлики. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин - тимчасовий, але надзвичайно важливий. Що сьогодні такий пікнік або такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації і роз'яснення - це дуже важливо в такий складний час", - сказав Зеленски.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% мереж аптек і магазинів в Україні забезпечені засобами захисту.

"Комісії з перевірки лікарень в регіонах показали, що незважаючи на хорошу статистику від місцевої влади у медиків є чимало проблем. Зокрема, йдеться про постачання деяких ліків, а також про вирішення транспортних питань і харчування лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати в медустановах через епідемію. В уряді повідомили, що гроші на ці послуги були виділені. А забезпечити надання зазначених послуг має місцева влада. У разі нестачі грошей на певні послуги в регіонах фінансування виділять із стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії COVID-19. Він запрацює, як тільки закон про зміни до бюджету наберуть чинності", - йдеться в повідомленні.

Також на нараді обговорили продовження будівництва об'єктів соціальної інфраструктури під час карантину.

"Президенту доповіли, що проєкт "Велике будівництво" триває... Це і робочі місця, і податки, і, нарешті, відновлення нашої багатостраждальної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків захворювання коронавірусом в той час, як коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків.