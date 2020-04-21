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21 квітня 2020, вівторок, 10:05 89
Політика 2020-04-21T10:18:11+03:00
Українські Новини
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів

МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні

Міністерство охорони здоров'я ініціює продовження карантину, який повинен закінчитися 24 квітня до 12 травня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження карантину. Продовжувати збираємося до 12 травня", - сказав він.

При цьому Степанов прогнозує деяке пом'якшення обмежувальних заходів.

Зокрема, міністерство буде пропонувати дозволити прогулянки в парках з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з регламентацією використання засобів індивідуального захисту.

Також Моз буде пропонувати відкрити для відвідувачів музеїв і бібліотек з умовою дотримання дистанції, використання засобів індивідуального захисту і проведення скринінгу температури.

Міністр зазначив, що продовження карантину обумовлено нинішнім рівнем захворюваності.

Як повідомляли Українські Новини, ппро даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Також Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Раніше Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.

Тим часом у Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста.

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МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
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