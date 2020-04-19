За кордоном від коронавірусe померли 7 українців, - МЗС

В той час, як в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, Міністерство закордонних справ заявляє, що станом на 18:00 неділі, 19 квітня, 152 українці за кордоном проходять лікування від коронавірусної інфекції, 50 – одужали, 7 померли.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мзс на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в Італії лікується 121 громадянин, у Чехії - 6, Іспанії - 5, Німеччині - 4, США - 2, Австралії, Австрії, Мальті, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Сербії, Таїланді, Швеції, на Сейшельських островах - по одному.

Також наголошується, що в Греції одужали 22 українці, в Польщі - 6, в Домініканській Республіці та Японії - по 4 українці, в Італії і Нігерії - по двоє, в Бельгії, Великобританії, ОАЕ, Північної Ірландії, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції, Швейцарії, Таїланді - по одному.

7 громадян України за кордоном померли від коронавірусу.

Крім того, 16 333 українців звернулися за допомогою в закордонні дипломатичні установи України в рамках програми "Захист".

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Тим часом, в світі коронавірусом заразилися 2 330 793 осіб.