50 українців одужали від коронавіруса за кордоном

За кордоном від коронавіруса вилікувались 50 громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС). Зазначається, що станом на вечір 20 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 152 українця з діагнозом COVID-19. Крім того, семеро людей померли. Найбільша кількість інфікованих в Італії - 121. У Чехії лікуються 6 громадян. За допомогою в дипломатичні представництва України за кордоном звернулися 16392 людини. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи. А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.