підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 квітня 2020, вівторок, 10:02 37
Політика 2020-04-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
50 українців одужали від коронавіруса за кордоном

50 українців одужали від коронавіруса за кордоном

Ольга Фандорина
Лікування, Коронавірус, коронавірус в українців, лікування коронавірусу
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

За кордоном від коронавіруса вилікувались 50 громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Зазначається, що станом на вечір 20 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 152 українця з діагнозом COVID-19. Крім того, семеро людей померли.

Найбільша кількість інфікованих в Італії - 121. У Чехії лікуються 6 громадян.

За допомогою в дипломатичні представництва України за кордоном звернулися 16392 людини.

 

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

Більше новин про: Лікування Коронавірус коронавірус в українців лікування коронавірусу

МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, ал...
За кордоном від коронавірусe померли 7 українців, ...
Коли треба пити жарознижуючі при ГРВІ: рекомендаці...
Коронавірус в Україні будуть лікувати тим же препа...
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів
В Україні 6,1 тис. інфікованих коронавірусом. За добу загинули 10 осіб
Новини
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
На священиків, які зібрали вірян на службу в Почаївській лаврі, хотять порушити кримінальну справу 11:26
У Білорусі проведуть парад на 9 травня, незважаючи на протести жителів 11:26
В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу 11:22
Ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж у Європі 11:21
більше новин
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
більше новин
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok