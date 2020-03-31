Быть в самоизоляции и обсервации. В чем разница и почему это поможет спастись от эпидемии

Как минимум до 24 апреля украинцам придется быть на общенациональном карантине. При этом украинцев, которые возвращаются на родину из-за границы, помещают на обсервацию, а людей, контактировавших с больными коронавирусом, оставляют в самоизоляции. В чем разница между этими терминами и почему они могут спасти много жизней.

Обсервация — это медицинское наблюдение за людьми, у которых подозревают инфекционное заболевание, или которые контактировали с заболевшими людьми. Эту меру применяют, чтобы инфекционные болезни не распространялись. Такое определение дает медицинская энциклопедия.

Обсервация предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Если человек не нуждается в постоянной медицинской помощи, то его карантин могут заменить обсервацией. То есть человек находится в изоляции на протяжении инкубационного периода — в случае с коронавирусом это 14 дней.

Так, украинцы, прилетевшие из Дохи, помещены на обсервацию. За их состоянием будут следить специалисты. Побег из отеля "Казацкий" — это нарушение обсервации, которое может быть опасным для окружающих.

Обсервация и самоизоляция — это способы выйти из карантина.

Самоизоляция — это мера, которую применяет сам человек, чтобы не контактировать с другими людьми, не инфицировать их или не инфицироваться самому.

Находящиеся на самоизоляции люли не выходят из дома, близко не подходят к другим людям (например, доставщикам еды), наблюдают, нет ли у них симптома болезни. На самоизоляции находятся люди, которые контактировали с заболевшими людьми. Сами они не больны, но пока не знают, являются ли они переносчиками инфекции.

Как сообщали Українські Новини, Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

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