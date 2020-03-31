З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію

Кілька людей, поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві, втекли.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі Національної поліції.



"Кілька людей покинули місце обсервації. Зараз разом з прикордонниками уточнюємо списки, щоб точно знати, скільки", - сказали у відомстві.



Крім того, місце обсервації в готелі "Пуща" також залишили раніше евакуйовані з Катару.



Поліція має намір залучити тих, хто втік з обсервації до адміністративної відповідальності.



Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих з-за кордону.



Раніше швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою.

Крім того, українці, які прилетіли з В'єтнаму відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту. На записі люди силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері.

Також українці, які прилетіли в "Бориспіль", відмовлялися покидати літак через примусову обсервацію.