підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 10:55 33
Суспільство 2020-03-31T10:56:12+03:00
Українські Новини
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію

З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію

Валерия Драгомирова
Київ, Втеча, обсервація
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

Кілька людей, поміщених на обсервацію в готель "Козацький" у Києві, втекли.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі Національної поліції.

"Кілька людей покинули місце обсервації. Зараз разом з прикордонниками уточнюємо списки, щоб точно знати, скільки", - сказали у відомстві.

Крім того, місце обсервації в готелі "Пуща" також залишили раніше евакуйовані з Катару.

Поліція має намір залучити тих, хто втік з обсервації до адміністративної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих з-за кордону.

Раніше швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою.

Крім того, українці, які прилетіли з В'єтнаму відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту. На записі люди силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері.

Також українці, які прилетіли в "Бориспіль", відмовлялися покидати літак через примусову обсервацію.

Більше новин про: Київ Втеча обсервація

В Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Новини
22 тис. прикарпатців уже вирішують газові питання через чат-бот 7104ua у Viber 11:28 Прес-реліз
Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня 10:55
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію 10:55
Україна виплатила МВФ $410 млн 10:54
Коронавірус. Фото: pixabay.com
За добу надійшло 378 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 10:43 Карта
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
Типова тендерна документація від бізнесу залучить до ринку усіх порядних підрядників, – Всеукраїнська дорожня асоціація 16:29 Прес-реліз
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
більше новин
Кількість хворих на COVID-19 наближається до 800 тис. Дані на 31 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok