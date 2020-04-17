За добу коронавірус в Туреччині виявили у 5 тис. осіб

На днях, Туреччина несподівано ввела комендантську годину у зв'язку з наростаючою ситуацією епідемії коронавірусу в країні. За останню добу інфекцію COVID-19 виявили майже 5 тисяч осіб. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в країні.

За станом на 16 квітня, кількість нових інфікованих становить 4801 осіб.

Все інфікованих в Туреччині перевищила 74 тисячі. Крім того, за добу від інфекції померли 125 чоловік.

15 квітня зафіксовано 115 смертей, 14 – 107 смертельних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом в країні зафіксували 11 березня.

першу смерть від коронавірусу в країні зафіксували 18 березня. Загиблому було 89 років.

Також у Туреччині поліція затримала 11 осіб через "коронавірусну вечірку".

Тим часом, Туреччина ввела заборону на експорт лимонів з-за COVID-19.

Раніше в Британії від коронавірусу померла вагітна медсестра. Перед смертю вона встигла народити здорову дитину.

Також у Південній Кореї коронавірус повторно виявили у 140 чоловік, видужали раніше.