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11 марта 2020, среда, 13:47 6019
Мир 2020-03-11T13:50:30+02:00
Українські Новини
В Турции зафиксировали первый случай коронавируса

В Турции зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Турция, Коронавирус, Коронавирус в Турции
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Турция, которая имеет 500-километровую границу с охваченным коронавирусом Ираном, объявила о первом случае заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Гражданин мужского пола показал положительный результат на коронавирус вечером", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в столице Анкаре.

Вирус у мужчины подтвердили после возвращения из Европы, добавил министр. Больной полностью изолирован.

"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто вступал с ним в контакт, находятся под наблюдением", - добавил он.

По словам министра, пациенту поставили ранний диагноз, а "один или несколько случаев коронавируса не следует считать эпидемией".

"Коронавирус не сильнее тех мер, которые мы принимаем. Пациент в карантине не может угрожать обществу", - сказал он, призвав людей по возможности не выезжать за границу.

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Тем временем соцсети бурно отреагировали на карантин в Украине.

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