В Турции зафиксировали первый случай коронавируса

Турция, которая имеет 500-километровую границу с охваченным коронавирусом Ираном, объявила о первом случае заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.



"Гражданин мужского пола показал положительный результат на коронавирус вечером", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в столице Анкаре.

Вирус у мужчины подтвердили после возвращения из Европы, добавил министр. Больной полностью изолирован.



"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто вступал с ним в контакт, находятся под наблюдением", - добавил он.



По словам министра, пациенту поставили ранний диагноз, а "один или несколько случаев коронавируса не следует считать эпидемией".



"Коронавирус не сильнее тех мер, которые мы принимаем. Пациент в карантине не может угрожать обществу", - сказал он, призвав людей по возможности не выезжать за границу.



Как сообщали Українські Новини, по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса.



Тем временем соцсети бурно отреагировали на карантин в Украине.