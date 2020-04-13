Министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как раскритиковал введение комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после того, как власти объявили о комендантском часе в 31 провинции, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган не принял его заявление. Об этом передает BBC.

Отмечается, что Сойлу раскритиковал решение правительства о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции.

Сообщается также, что жители узнали о нововведении за несколько часов до того, как приказ вступил в силу. Из-за этого в супермаркетах и аптеках образовались большие очереди.

Сулейман Сойлу возглавляет МВД с августа 2016 года. Свою отставку он аргументировал тем, что вся ответственность за последствия введения комендантского часа лежит только на нем. Но президент Эрдоган не принял его заявление об отставке.

"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", — говорится в заявлении Администрации президента.

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