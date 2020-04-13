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13 апреля 2020, понедельник, 10:52 288
Мир 2020-04-13T10:52:40+03:00
Українські Новини
Министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как раскритиковал введение комендантского часа

Министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как раскритиковал введение комендантского часа

Елизавета Кесельман
Турция, Комендантский час, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Турции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после того, как власти объявили о комендантском часе в 31 провинции, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган не принял его заявление. Об этом передает BBC.

Отмечается, что Сойлу раскритиковал решение правительства о введении 48-часового комендантского часа в 31 провинции.

Сообщается также, что жители узнали о нововведении за несколько часов до того, как приказ вступил в силу. Из-за этого в супермаркетах и аптеках образовались большие очереди.

Сулейман Сойлу возглавляет МВД с августа 2016 года. Свою отставку он аргументировал тем, что вся ответственность за последствия введения комендантского часа лежит только на нем. Но президент Эрдоган не принял его заявление об отставке.

"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", — говорится в заявлении Администрации президента.

Как сообщали Українські Новини, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус является сезонной болезнью, и будет возвращаться циклично. 

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