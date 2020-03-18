В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

В то время, как количество зараженных по всему миру достигло около 12 тысяч, в Турции зафиксировали первый смертный от Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство Аnadolu.

Отмечается, что умер пациент 89 лет, который контактировал с заразившимися из Китая.

Общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

"У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае. Общее количество зараженных сейчас составляет 98", - сказал Коджа.

Как сообщали Українські Новини, в Португалии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Страна объявила карантин.

Кроме того, из-за коронавируса в Украине умерла молодая девушка, которой перед тем назначили антибиотики и отпустили домой.

В Украине уже зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных.