Коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших

Ранее сообщалось о 100 пациентах, заболевших коронавирусом в Южной Корее повторно. На днях, стало известно, что инфекцию COVID-19 повторно подтвердили у 141 человека. Об этом передает CNN.

Как передают данные региональных Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи, у всех пациентов повторно диагностировали COVID-19. На данный момент KCDC проводит расследование по поводу причин повторного инфицирования людей.

Большинство экспертов считают практически невозможным повторное заражение коронавиурсом практически сразу после выздоровления от инфекции. Одними из объяснений называют проблемы с тестированием или различные количества вирусной РНК в организме.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 10 613 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 299 больных COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее медики заявили, что 80% больных коронавирусом умирают из-за подключения к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, Северная Корея заявила об отстутствии больных коронавирусом в стране, однако остальные страны считают это ложью.