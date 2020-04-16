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  • Коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших
16 апреля 2020, четверг, 16:20 1344
Мир 2020-04-16T16:20:44+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших

Коронавирус в Южной Корее повторно обнаружили у более 140 выздоровевших

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Южной Корее, Повторное заражение
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Ранее сообщалось о 100 пациентах, заболевших коронавирусом в Южной Корее повторно. На днях, стало известно, что инфекцию COVID-19 повторно подтвердили у 141 человека. Об этом передает CNN.

Как передают данные региональных Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи, у всех пациентов повторно диагностировали COVID-19. На данный момент KCDC проводит расследование по поводу причин повторного инфицирования людей.

Большинство экспертов считают практически невозможным повторное заражение коронавиурсом практически сразу после выздоровления от инфекции. Одними из объяснений называют проблемы с тестированием или различные количества вирусной РНК в организме.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 10 613 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 299 больных COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее медики заявили, что 80% больных коронавирусом умирают из-за подключения к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, Северная Корея заявила об отстутствии больных коронавирусом в стране, однако остальные страны считают это ложью. 

 

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