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  • В Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки"
30 марта 2020, понедельник, 21:29 88
Мир 2020-03-30T21:41:36+03:00
Українські Новини
В Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки"

В Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки"

Елизавета Кесельман
Турция, Карантин, Коронавирус в Турции, усиленный карантин
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На днях, в Турции полиция задержала в Стамбуле 11 человек, которые устроили вечеринку "в стиле коронавируса", несмотря на карантин в стране. Об этом сообщает Turkish Daily News.

Вечеринка была устроена в Бююкчекмедже в Стамбуле, на ней присутствовало около 100 человек.

Так, некоторые из молодых людей были одеты в защитные костюмы и маски, а все происходящее снимали на видео и опубликовали в социальных сетях.

После задержания, квартира, в которой проходило мероприятие, была опечатана местными властями, в то время как семеро задержанных были освобождены, а четверо других были направлены в здание суда.

"Их действия представляют собой проступок, но не преступление. Люди собрались там на празднование дня рождения. На мероприятии присутствовало около 100 человек ", - сказал адвокат Абдулла Бурак Акча.

Как передает ведомство, более 305 человек были оштрафованы на сумму около 179 000 турецких лир (28 000 долл. США) в Стамбуле за нарушение правил, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Силовики также закрыли девять предприятий за нарушение правил.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии из-за ухудшения эпидемии ввели комендантский час, а в Чечне за несоблюдения карантина полиция бьет жителей трубами. 

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