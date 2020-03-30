В Турции полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки"

На днях, в Турции полиция задержала в Стамбуле 11 человек, которые устроили вечеринку "в стиле коронавируса", несмотря на карантин в стране. Об этом сообщает Turkish Daily News.

Вечеринка была устроена в Бююкчекмедже в Стамбуле, на ней присутствовало около 100 человек.

Так, некоторые из молодых людей были одеты в защитные костюмы и маски, а все происходящее снимали на видео и опубликовали в социальных сетях.

После задержания, квартира, в которой проходило мероприятие, была опечатана местными властями, в то время как семеро задержанных были освобождены, а четверо других были направлены в здание суда.

"Их действия представляют собой проступок, но не преступление. Люди собрались там на празднование дня рождения. На мероприятии присутствовало около 100 человек ", - сказал адвокат Абдулла Бурак Акча.

Как передает ведомство, более 305 человек были оштрафованы на сумму около 179 000 турецких лир (28 000 долл. США) в Стамбуле за нарушение правил, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Силовики также закрыли девять предприятий за нарушение правил.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии из-за ухудшения эпидемии ввели комендантский час, а в Чечне за несоблюдения карантина полиция бьет жителей трубами.