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08 апреля 2020, среда, 06:30 546
Экономика 2020-04-08T06:30:01+03:00
Українські Новини
Турция ввела запрет на экспорт лимонов из-за COVID-19

Турция ввела запрет на экспорт лимонов из-за COVID-19

Надежда Комендантова
Экспорт, Турция, Коронавирус, лимоны
Лимоны. Фото: агентство
Лимоны. Фото: агентство "Анадолу"

В то время, как в Украине килограмм лимонов подорожал уже в 2,5 раза, министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов из страны.

Об этом сообщает агентство "Анадолу". 

Запрет действует до 31 августа 2020 года.

Соббщается, что производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

В то же время, декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе.

Как сообщали Українські Новини, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

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