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  • В Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Ребенок родился здоровым перед смертью
16 апреля 2020, четверг, 16:55 329
Мир 2020-04-16T16:57:44+03:00
Українські Новини
В Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Ребенок родился здоровым перед смертью

В Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Ребенок родился здоровым перед смертью

Елизавета Кесельман
Британия, Медсестра, Коронавирус в Британии, Смерть роженицы, Смерть медиков

В Великобритании от коронавируса умерла 28-летняя медсестра Мэри Агьева Агьяпонг. Женщина была беременна, и перенесла экстренное кесарево сечение, чтобы успеть родить и спасти дочь. Об этом сообщает Channel 4 News.

Отмечается, что об инфицировании Covid-19 женщина узнала 5 апреля после того, как прошла тест, который показал положительный результат. 7 апреля состояние девушки ухудшилось, и она была госпитализирована.

 

Сотрудники больницы приняли решение сделать экстренные роды, потому что состояние Мэри не показывало улучшений. Сначала врачи думали, что после родов ей станет лучше, но в воскресенье она умерла.

О новорожденном малыше заботятся медики, но неясно, заразился ли ребенок COVID-19.

"Мэри проработала здесь пять лет и была очень ценным и любимым членом нашей команды, замечательной медсестрой и прекрасным примером того, что мы поддерживаем в этом тресте. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Марии в это печальное время. Мы просим, чтобы в это время уважалась конфиденциальность семьи", - заявил гравврач больницы Дэвид Картер.

От отметил, что выживание маленькой дочери медсестры стало "лучом света в это темное время".

Как сообщали Українські Новини, в марте в Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины. 

Кроме того, 31 марта в одной из больниц Ивано-Франковска от коронавируса умерла роженица. 

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