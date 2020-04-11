Великдень вдома: де дивитися римо-католицькі великодні богослужіння

У зв'язку з обмеженнями через карантин українська влада закликала вірян утриматися від відвідування храмів і відсвяткувати Великдень вдома. У той же час церкви планують організувати богослужіння на свята в прямих ефірах. Християни західного обряду 12 квітня будуть відзначати Воскресіння Христове, в той час, як православні та греко-католики - Вербну неділю.

Так, регіональні телеканали Суспільного транслюватимуть римо-католицькі Великодні богослужіння, повідомляє сайт телекомпанії.

Телеканали Суспільного мовника покажуть традиційну Хресну дорогу Папи Франциска та римо-католицьку Великодню Службу Божу на площі Святого Петра в Римі з посланням від Святішого Отця "Urbi et Orbi", а регіональні філії в Житомирі та Запоріжжі організують трансляції наживо за допомогою пересувних телевізійних станцій із місцевих храмів. Крім того, команда Суспільного щотижня показує в ефірі п'ятничне богослужіння й проповіді мусульман та недільні літургії православних християн і греко-католиків.

У п'ятницю, 10 квітня, регіональні телеканали UA: ДОНБАС і UA: ЗАКАРПАТТЯ покажуть Хресну дорогу за участю Святішого Отця Франциска в Колізеї. Початок молитви — о 22:00 (за київським часом).

У неділю, 12 квітня, регіональні телеканали Суспільного транслюватимуть:

о 10:00 — Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим;

о 12:00 — Великодня Служба Божа та Апостольське благословення для Риму й усього світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі. Богослужіння супроводжуватиме синхронний переклад українською, а також мовою жестів.

Також у суботу, 11 квітня, на телеканалі UA: ЖИТОМИР та на сайті мовника онлайн дивіться пряму трансляцію богослужіння із Семінарійського костелу Святого Йоана з Дуклі Римо-католицької церкви в Житомирі. Свята Меса Пасхальної Вігілії Воскресіння Господа Ісуса Христа розпочнеться о 20:00 і триватиме до 22:00.

"Минулої неділі ми розпочали трансляції ранкових богослужінь із місцевого римо-католицького костелу. І вже отримали позитивні відгуки від парафіян, які до запровадження карантину відвідували цей храм. Настоятель парафії святого Йоана з Дуклі отець Петро подякував Суспільному мовнику наприкінці служби, а пізніше переказав нам слова подяки від мирян, які дивилися трансляцію на каналі UA: ЖИТОМИР", — розповіла продюсера Житомирської філії Суспільного Таміла Бутко.

У неділю, 12 квітня, UA: ЖИТОМИР транслюватиме наживо римо-католицьке та православне богослужіння з місцевих храмів:

о 9:00 — богослужіння зі Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим;

о 10:30 — Свята Меса із Семінарійського костелу Святого Йоана з Дуклі Римо-католицької церкви.

Команда UA: ЗАПОРІЖЖЯ щовихідних показує наживо літургії. Цього тижня на каналі та онлайн на сайті дивіться такі богослужіння:

11 квітня о 20:00 — Пасхальна Вігілія із Санктуарія Отця Бога Милосердного в Запоріжжі;

12 квітня о 09:00 — Божественна літургія шостої неділі Великого посту з місцевого Кафедрального собору Святої Трійці.

Також 10 квітня телеканал UA: КРИМ транслюватиме традиційну п’ятничну молитву та проповіді духовних лідерів мусульман:

о 12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "Умма";

о 12:15 — настанова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим;

о 16:45 — п’ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", що організована Духовним управлінням мусульман України.

Нагадаємо, в Україні триває боротьба з поширенням коронавірусної хвороби. Через це діють карантинні обмеження для громадян.

Крім того, UA: БУКОВИНА показала серію відеозвернень священників до вірян "Вдома з Богом".

Як повідомляли Українські Новини, НСТУ буде транслювати богослужіння у Михайлівському соборі.

Крім того, Києво-Печерська лавра транслюватиме пасхальну службу на сайті.

Володимирський собор транслюватиме пасхальну службу своїми силами.

У свою чергу Українська Греко-католицька церква також буде освячувати паски онлайн.