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02 апреля 2020, четверг, 07:00 45
Жизнь 2020-04-02T07:00:01+03:00
Українські Новини
Католическая Пасха: как и когда отметят праздник в 2020 году

Католическая Пасха: как и когда отметят праздник в 2020 году

Елизавета Кесельман
Пасха, Католическая пасха, Пасха-2020
Крест. Фото: traditions.in.ua
Крест. Фото: traditions.in.ua

В христианском мире одними из самых важных событий являются два праздника: Рождество Иисуса Христа и Его воскресение (Пасха). Каждый год Пасха отмечается в разные даты, поскольку вычисляется по лунно-солнечному календарю. Українські Новини расскажут, когда в 2020 году Пасху отметят католики, а также историю и традиции, в которых принято святить Пасху.

Каждый христианин знает предпосылки празднования Пасхи. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, названного Спасителем, который был распят на Голгофском кресте, умер и погребен, и на третий день воскрес из мертвых для оправдания мира.

"Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись…Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий" (Библия:от Матфея 27:50-54).

В 2020 году католическая Пасха празднуется за неделю до православной. Православную Пасху христиане будут праздновать 19 апреля, а католики на неделю раньше - 12 апреля.

Традиции празднования

У католиков Пасха - радостное и светлое событие. У тех, кто особенно строго следует традициям, праздничный ужин начинается с пасхальных яиц, заранее освещенных в церкви, затем собравшиеся переходят в пасхальному хлебу и только после него - к мясным блюдам.

Именно поэтому в католической традиции принято перед богослужением на Пасху зажигать Пасхал, который выглядит как большая восковая свеча. Пасхал раздают всем присутствующим и только после этого может начаться богослужение.

Традиция распространяется на каждый день Пасхальной недели. Второй главный символ католиков в день Пасхи - Пасхальный кролик, который, как считается, знаменует удачу и процветание. Сладости в форме кролика и шоколадные яйца популярны у католиков по всему миру.

В отличие от православных католики делают акцент на пасхальных яйцах, а не на пасках и пасхальных куличах.

Как правило, главные блюда на праздничном столе состоят из яиц (омлеты, яичница, яйца бенедикт и пр.) и мяса (мясные рулеты, запеченная ягнятина и т .д.). Яйца дарят в подарок, на них гадают.

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