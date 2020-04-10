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10 апреля 2020, пятница, 11:23 194
Общество 2020-04-10T11:24:17+03:00
Українські Новини
Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте

Валерия Драгомирова
Пасха, Киево-Печерская Лавра, Пасха-2020, Пасхальная служба
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Киево-Печерская лавра (Украинская православная церковь в каноническом единстве с Московским патриархатом) будет транслировать пасхальную службу на собственном сайте и ведет переговоры по вопросу трансляции с телеканалами.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"У нас каждый день трансляции богослужений из лавры на сайте ведутся", - сказал он.

По его словам, пасхальная служба не станет исключением.

Также он сообщил, что вопрос привлечения телеканалов к трансляции службы на Пасху на данный момент обсуждается.

"Этот вопрос обсуждается", - уточнил Климент.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Кроме того, ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено.

Тем временем "Интер" покажет пасхальное богослужение из Киево-Печерской лавры. 

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