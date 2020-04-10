Пасха-2020: НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) будет транслировать пасхальное богослужение в Михайловском соборе Православной церкви Украины из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"Будет транслировать "UA:Общественное" и он будут давать сигнал для трансляции на странице ПЦУ и предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Facebook и Youtube-канала ПЦУ", - сказал отец Михаил.

ПЦУ просит НОТУ также дать сигнал для трансляции службы и другим желающим телеканалам.

Пасхальная служба начнется в ночь с 18 на 19 апреля в 23:00, а сама литургия состоится с 00:00.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Кроме того, ПЦУ проведет закрытое богослужение на Пасху. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено.