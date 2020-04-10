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10 апреля 2020, пятница, 11:43 657
Общество 2020-04-10T11:43:06+03:00
Українські Новини
УГКЦ будет освящать паски онлайн. Что следует делать украинцам

УГКЦ будет освящать паски онлайн. Что следует делать украинцам

Анна Рудык
Католики, УГКЦ, Католическая пасха, Пасха-2020, карантин в Украине
Пасхальная корзина
Пасхальная корзина

Украинская Греко-католическая церковь, которая освободила верующих от обязанности исповедоваться и причаститься на Пасху, будет освящать паски онлайн. Об этом Українським Новинам сообщили в информационном департаменте УГКЦ.

"Одна из возможностей освящения пасок - в течение целой субботы (18 апреля). При этом очень часто это делать, чтобы у каждого была возможность", - сказали в УГКЦ.

Также паски можно будет освятить онлайн.

"Онлайн освящение - это не странное дело, потому что Вы помните Благословение Папы (Римского). Это чрезвычайная ситуация", - отметили в УГКЦ.

В церкви сообщили, что во время онлайн-трансляции пасхального богослужения, нужно взять святую воду и самому освятить паску, при этом слушая священную службу.

"Взять святую вод и окропить паску и она является благословенной не хуже, чем, когда освятить в храме", - подчеркнули в УГКЦ.

При этом, в регионах священнослужители смогут освятить пасхальные корзины возле домовладений.

Церковь готова выполнять распоряжения правительства и санитарных служб относительно требований, которые на данный момент стали более реалистичны.

Все литургии и богослужения в УГКЦ будут проводится онлайн, а исповедь и причастие после карантина.

Пасхальное богослужение в Киеве будет транслировать не только сайт УГКЦ, а также множество телеканалов, в частности, "Общественное", "5 канал", "Эспрессо".

Пасхальная служба начнется позже, чем в прошлом году, поскольку богослужение продиктовано изменением режима на онлайн.

Если в прошлом году в Киеве пасхальная служба начиналась в 04:30 утра, то в этом году начнется в 07:30 воскресенья 19 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

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