УПЦ считает, что можно проводить богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье возле храмов

Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина, который продлили до 24 апреля, проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны соблюдать прихожане.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

По его словам, условия карантина ограничивают массовое участие в богослужениях в храме, в частности до 10 человек.

При этом сами богослужения не запрещены.

"Более приемлемо было бы проводить богослужения на улице, под открытым небом, где может собраться больше граждан, но с учетом социально безопасного расстояния, которое составляет 1-1,5 м", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение и в Вербное воскресенье молиться онлайн, а Православная церковь Украины (ПЦУ) даст рекомендации священнослужителям и прихожанам, как служить и участвовать в богослужениях на эти праздники после заседания Священного синода.