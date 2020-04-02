подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 14:04 341
Общество 2020-04-02T14:22:36+03:00
Українські Новини
УПЦ считает, что можно проводить богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье возле храмов

УПЦ считает, что можно проводить богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье возле храмов

Елена Новикова
УПЦ МП, Вербное воскресенье, Богослужение, Благовещение
Богослужение. Фото: otvetim.info
Богослужение. Фото: otvetim.info

Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина, который продлили до 24 апреля, проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны соблюдать прихожане.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

По его словам, условия карантина ограничивают массовое участие в богослужениях в храме, в частности до 10 человек.

При этом сами богослужения не запрещены.

"Более приемлемо было бы проводить богослужения на улице, под открытым небом, где может собраться больше граждан, но с учетом социально безопасного расстояния, которое составляет 1-1,5 м", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) призывает своих прихожан на Благовещение и в Вербное воскресенье молиться онлайн, а Православная церковь Украины (ПЦУ) даст рекомендации священнослужителям и прихожанам, как служить и участвовать в богослужениях на эти праздники после заседания Священного синода.

Больше новостей о: УПЦ МП Вербное воскресенье Богослужение Благовещение

УПЦ не намерена закрывать церкви из-за распростран...
Больше двух не собираться, в парки не ходить - Каб...
УГКЦ не запретила посещать храмы, но призвала на Б...
В УГКЦ рассказали, как могут проходить службы на П...
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
Новости
"Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают", - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:20 Мнение
4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба 10:50
Медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом, - Зеленский 20:45
Убийство Старицкого: суд арестовал экс-министра иностранных дел Кожару с залогом 14 млн гривен 15:20
ВСП просит Зеленского и Раду принять меры по обеспечению работы судов в условиях карантина 12:35
больше новостей
4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба 10:50
"Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают", - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:20 Мнение
больше новостей
4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба 10:50
"Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают", - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:20 Мнение
больше новостей
В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону. Данные на 2 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok