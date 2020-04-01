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01 апреля 2020, среда, 13:26 578
Президент 2020-04-01T13:34:16+03:00
Українські Новини
На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ

На пасхальные праздники карантин хотят ужесточить и транслировать богослужения по ТВ

Ярина Вацяк
Пасха, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет Министров ввести жесткие ограничения в столице, власть рассматривает возможность введения более жестких карантинных мер и ведет переговоры с медиагруппами о трансляции пасхальных богослужений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам ежедневного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передают Українськi Новини.

"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мер. В частности речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за прошлые сутки, 31 марта, количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.

По данным Министерства здравоохранения, 31 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине увеличилось на 120 человек до 669, количество умерших от заболевания - на 4 человека до 17 по сравнению с предыдущими сутками, больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве -134.

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