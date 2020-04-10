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10 апреля 2020, пятница, 14:53 1473
Общество 2020-04-10T15:12:20+03:00
Українські Новини
Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу своими силами

Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу своими силами

Елена Новикова
Пасха, Владимирский собор, Пасха-2020, Великдень-2020, Пасхальное богослужение
Владимирский собор
Владимирский собор

Владимирский собор в Киеве намерен транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Мы будем транслировать своими силами на своих ресурсах. Хотя мы обратились с просьбой к государственным телеканалам, но они молчат", - сказали в УПЦ.

Также Владимирский собор надеется, что частные телеканалы изъявят желание транслировать пасхальное богослужение в онлайн-режиме.

Однако пока никто из телеканалов с таким желанием не обращался.

Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор намерен провести пасхальную службу в храме, а освятить паску можно будет персонально у священника.

Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что Владимирский собор провел литургию на Благовещение в открытом режиме, соблюдая правила карантина.

Также о том, как верующие украинцы смогут посещать храмы и будут ли святить куличи на карантине.

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