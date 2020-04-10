Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу своими силами

Владимирский собор в Киеве намерен транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата. "Мы будем транслировать своими силами на своих ресурсах. Хотя мы обратились с просьбой к государственным телеканалам, но они молчат", - сказали в УПЦ. Также Владимирский собор надеется, что частные телеканалы изъявят желание транслировать пасхальное богослужение в онлайн-режиме. Однако пока никто из телеканалов с таким желанием не обращался. Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор намерен провести пасхальную службу в храме, а освятить паску можно будет персонально у священника. Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе в Киеве. Ранее сообщалось о том, что Владимирский собор провел литургию на Благовещение в открытом режиме, соблюдая правила карантина. Также о том, как верующие украинцы смогут посещать храмы и будут ли святить куличи на карантине.