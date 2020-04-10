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10 квітня 2020, пʼятниця, 12:14 3
Суспільство 2020-04-10T12:45:47+03:00
Українські Новини
У Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин

У Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин

Ярина Вацяк
Карантин, Віталій Кличко, Коронавірус, карантин в Києві, Брифінг Кличка, поминальні дні

Через зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 і обмеження у зв'язку з карантином, поминальні дні мають намір перенести на час після зняття обмежень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Під час останньої зустрічі з представниками церков, враховуючи обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Також в ці вихідні, столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в місті.

Тим часом, Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, збираються тільки 3% українців.

Раніше Українські Новини вже писали, як віряни зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Великдень вдома.

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