У Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Під час останньої зустрічі з представниками церков, враховуючи обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав Кличко.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Також в ці вихідні, столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в місті.

Тим часом, Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, збираються тільки 3% українців.

Раніше Українські Новини вже писали, як віряни зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Великдень вдома.