У Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин

Через зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 і обмеження у зв'язку з карантином, поминальні дні мають намір перенести на час після зняття обмежень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. "Під час останньої зустрічі з представниками церков, враховуючи обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав Кличко. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LJtgQS_PEGo" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині. Також в ці вихідні, столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в місті. Тим часом, Офіс президента заявляє, що відвідати церкву на Великдень, збираються тільки 3% українців. Раніше Українські Новини вже писали, як віряни зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски. Крім того, президент Володимир Зеленський закликав міняти свої традиції на здоров'я людей і святкувати Великдень вдома.