В Киеве на этих выходных усилят контроль за соблюдением карантина, - Кличко

В то время, как в Киеве Covid-19 заразились 348 человек, уже в эти выходные, столичные правоохранители будут нести усиленную службу в городе. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Для контроля за соблюдением ограничений - в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", - сказал Виталий Кличко.

Также он отметил, что для предотвращения распространения коронавируса в городе на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого", - подчеркнул Кличко.



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