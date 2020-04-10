В Киеве почти 350 больных коронавирусом

В то время, как в Украине уже больше 2 тыс. зараженных коронавирусом, в Киеве количество инфицированных достигло 348 человек. Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко заявил, что за сутки в Киеве 13 новых случаев коронавируса.

Среди заболевших за прошлые сутки - 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14-летняя девочка, а также четверо мужчин в возрасте от 35 лет до 71 года.

Среди киевлян, заболевших за прошлые сутки - двое медиков.

В Киеве проведено уже больше 3,5 тыс. ПЦР тестов.

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Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Профилактика коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

Также в Черновицкой области вводят особый режим: 76 новых заражений коронавирусом за сутки.