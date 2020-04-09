подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 апреля 2020, четверг, 14:43 176
Президент 2020-04-09T14:44:08+03:00
Українські Новини
Только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху, - Офис президента

Только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху, - Офис президента

Валерия Драгомирова
Пасха, Церковь, Владимир Зеленский, Пасха-2020
Пасхальная корзина
Пасхальная корзина

Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху, которая отмечается 19 апреля, собираются только 3% украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передают Українськi Новини.

"Большинство украинцев поддерживают карантинные меры и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь", - сказано в нем.

Офис не уточнил, откуда у него такие данные. Крупнейшие социологические группы не публиковали подобных исследований.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - подчеркнул Зеленский.

В сообщении напоминается, что акционерное общество "Укрпочта" ввело бесплатную доставку уже освященных пасок, чтобы помочь украинцам отпраздновать Пасху дома.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов и постоянно поступают новые.

Ранее Українські Новини писали, как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи. 

Кроме того, Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома.

Больше новостей о: Пасха Церковь Владимир Зеленский Пасха-2020

В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
В Испании заявили о пике пандемии в стране 15:12
К аптекам, в которых нет масок, будут применять меры, — Офис Президента 15:09
"Новая почта" отправила в Полтаву и Черновцы очередную партию гуманитарной медпомощи 15:05
Уже 6 украинским военным поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" 14:57
На карантине выросли продажи водки, - Bayadera Group 14:57
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
На индексацию пенсий и "коронавирусную" тысячу хотят выделить 20 млрд 15:58
На оккупированном Донбассе первая смерть от коронавируса: боевики отрицают 08:38
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok