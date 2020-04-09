Только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху, - Офис президента

Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху, которая отмечается 19 апреля, собираются только 3% украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передают Українськi Новини.



"Большинство украинцев поддерживают карантинные меры и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь", - сказано в нем.



Офис не уточнил, откуда у него такие данные. Крупнейшие социологические группы не публиковали подобных исследований.



"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - подчеркнул Зеленский.



В сообщении напоминается, что акционерное общество "Укрпочта" ввело бесплатную доставку уже освященных пасок, чтобы помочь украинцам отпраздновать Пасху дома.



По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов и постоянно поступают новые.



Ранее Українські Новини писали, как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи.



Кроме того, Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома.



