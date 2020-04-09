подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 апреля 2020, четверг, 20:45 5040
Кабмин 2020-04-09T20:46:22+03:00
Українські Новини
В Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине

В Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине

Таня Войтюк
Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Кабинет министров, помимо того, что обновил перечень запретов на период карантина, также планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из него.

Об этом во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций и горсоветов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По словам премьер-министра, правительство сможет отменить часть ограничений лишь после завершения карантина, который, скорее всего, будет продлен до мая.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин ввел правила нахождения на бесплатной обсервации, во время которой платными будет только питание.

Также социальные выплаты продлили на месяц после карантина.

Больше новостей о: Кабмин Коронавирус Денис Шмыгаль карантин в Украине

Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин
В трех областях Украины могут ввести комендантский час
Новости
Двое медработников заболели коронавирусом в Полтавской области 21:38
Майское тепло испортят дожди: прогноз погоды на 10 апреля 21:00
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
В Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине 20:45
Бюджетный комитет Рады в пятницу намерен рассмотреть проект изменений в госбюджет 20:23
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
больше новостей
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
больше новостей
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok