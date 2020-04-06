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  • Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень
06 квітня 2020, понеділок, 15:12 34 Інфографіка
Економіка 2020-04-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень

Пенсійний фонд вже направив на фінансування пенсій за квітень 8,6 млрд гривень

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій, пенсії за квітень
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

В той час, як працюючим пенсіонерам вже підвищили виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) продовжує фінансування пенсій за квітень і вже направив на виплати з початку місяця 8,6 млрд гривень. У квітні ПФУ фінансування пенсій став згідно із затвердженим графіком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"06.04.2020 року Пенсійним фондом відповідно до затвердженого графіку профінансовано пенсій на суму 5,2 млрд грн. З початку місяця на пенсійні виплати спрямовано 8,6 млрд грн", - йдеться в ньому.

Фінансування пенсій у квітні. Інфографіка: Пенсійний фондФінансування пенсій у квітні. Інфографіка: Пенсійний фонд

Як повідомляли Українські Новини, вже наступного тижня, з 14 квітня 2020 року, в Україні почнеться виплата додаткової тисячі гривень до пенсії яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Крім того, до Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу.

Лише на весну 2020 року було заплановано три підвищення пенсийных виплат.

Раніше в ПФУ відзвітували про розмір виплат і кількості пенсіонерів. Найвищі пенсії отримують судді та військові.

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