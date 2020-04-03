Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, 2 апреля 2020 начал финансирование пенсий в то время, как пенсии весной планируют повысят трижды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook. Сообщается, что на пенсионные выплаты в этом месяце направлено 1 596,0 миллиона гривен. "Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали в Пенсионном фонде. Кроме того, ПФУ сообщает, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой. Финансирование пенсий. Инфографика: ПФУ Как сообщали Українські Новини, в ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Самые высокие пенсии получают судьи и военные. Также в ПФУ объяснили порядок назначения выплат. Тем временем, выплаты пенсий украинцам в марте выросли.