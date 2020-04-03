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03 апреля 2020, пятница, 05:40 6991
Экономика 2020-04-03T05:40:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату

Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату

Ярина Вацяк
Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсия в Украине
Пенсия
Пенсия

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, 2 апреля 2020 начал финансирование пенсий в то время, как пенсии весной планируют повысят трижды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что на пенсионные выплаты в этом месяце направлено 1 596,0 миллиона гривен.

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали в Пенсионном фонде.

Кроме того, ПФУ сообщает, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Финансирование пенсий. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Самые высокие пенсии получают судьи и военные.

Также в ПФУ объяснили порядок назначения выплат.

Тем временем, выплаты пенсий украинцам в марте выросли.

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