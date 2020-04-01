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01 апреля 2020, среда, 13:36 246
Финансы 2020-04-01T13:45:09+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен

В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен

Сергей Жолобецкий
Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия, Повышение пенсий, индексация пенсий, тысяча гривен, помощь пенсионерам
Пенсионеры после индексации в среднем получат по 260 гривен
Пенсионеры после индексации в среднем получат по 260 гривен

В то время, как на индексацию пенсий хотят выделить 20 млрд, министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует выплату разовой помощи в 1 тыс. гривен пенсионерам с 14 апреля при внесении изменений в госбюджет.

Об этом она сообщила в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Мы проведем эти выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если все это произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат эти выплаты", - сказала министр.

По ее словам, такие выплаты получат 10 млн пенсионеров, которые получают пенсии менее 5 тыс. гривен, а также ряд других категорий граждан.

При этом правительство на заседании поддержал социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19.

Это три ключевых пункта: установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 гривен; определение порядка выплаты единовременного пособия в сумме 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен, а также некоторым уязвимым категориям лиц; проведение индексации пенсий с мая на 11%.

Средний размер повышения пенсий составит 260 гривен.

Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который дорабатывается вместе с народными депутатами.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает принятия изменений в госбюджет на следующей неделе (6-12 апреля).

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

 

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