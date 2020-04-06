Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии

Уже на следующей неделе, с 14 апреля 2020 года, в Украине начнется выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет. Об этом сообщила на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

Так, дополнительную тысячу гривен получат те пенсионеры, чья пенсия составляет меньше пяти тысяч гривен.

"Мы проведем эти выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если все это произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат эти выплаты", - сказала министр.

По ее словам, такие выплаты получат 10 млн пенсионеров, которые получают пенсии менее 5 тыс. гривен, а также ряд других категорий граждан.

При этом правительство на заседании поддержало социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19. Это три ключевых пункта: установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 гривен; определение порядка выплаты единовременного пособия в сумме 1000 гривен для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен, а также некоторым уязвимым категориям лиц; проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения пенсий составит 260 гривен. Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который дорабатывается вместе с народными депутатами.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.