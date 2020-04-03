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  • Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты
03 апреля 2020, пятница, 16:11 35 Инфографика
Экономика 2020-04-03T16:16:33+03:00
Українські Новини
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты

Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсии в Украине, Пересчет пенсий, работающие пенсионеры
Пенсия
Пенсия

Пенсионный фонд Украины перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357,1 тыс. человек в то же время, ПФУ начал финансирование пенсий за апрель.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведены автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - говорится в нем.

В ПФУ сообщили, что перерасчет пенсий был проведен с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 без обращений пенсионеров.

При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант:

  • с учетом только страхового стажа;
  • с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии средний размер повышения 170,80 грн.

Повышение пенсий работающим пенсионерам. Инфогнравика: ПФУПовышение пенсий работающим пенсионерам. Инфогнравика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет. Еще через 7 месяцев увеличат требования и по стажу.

Украине на период карантина из-за пандемии коронавируса пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Кроме того, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

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