Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты

Пенсионный фонд Украины перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357,1 тыс. человек в то же время, ПФУ начал финансирование пенсий за апрель.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведены автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - говорится в нем.

В ПФУ сообщили, что перерасчет пенсий был проведен с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 без обращений пенсионеров.

При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант:

с учетом только страхового стажа;

с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии средний размер повышения 170,80 грн.

Повышение пенсий работающим пенсионерам. Инфогнравика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет. Еще через 7 месяцев увеличат требования и по стажу.

Украине на период карантина из-за пандемии коронавируса пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Кроме того, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.